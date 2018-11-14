Ali Koç'tan Fenerbahçeli taraftarları kahreden sözler: Belki 5 sene Avrupa'ya gitmemeyi düşünmeliyiz

Ali Koç, değerlendirmelerde futbolun şu anda ülkemizde ekonomik olarak döndürülemeyecek düzeyde olduğunun altını çizdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Federasyonundan medyasına kadar her şeyin değişmesi lazım. Büyük kulüplerde şirket sahipliği yok, dolayısıyla sermaye koymak mümkün değil. Biz biraz sermaye koyduk, borçları yapılandırdık ama Mart ayından sonrasını göremiyoruz. Önümüzü göremiyoruz."

"Belki 5 sene Avrupa'ya gitmemeyi düşünmemiz lazım. Finansal Fair Play'in çok daha ağırını kendimize uygulamamız lazım."

"Başka ülkede 1 alabilecek yabancı oyuncu, burada 2, 2.5, 3, 3.5 alıyor. Avrupa'nın en yaşlı ligleri arasındayız. Baştan aşağı radikal kararlar almamız lazım."

"Biz şu anda 2 teknik direktöre para ödüyoruz"

"Fenerbahçe kulübü olarak Mart'tan sonrasını göremiyoruz. Önümüzü görebilmemiz için yine borçlanmamız lazım. Sermaye artışı bizi ne zaman kadar götürür şu anda bilemiyorum."

'Sistemde sorumluluk yok'

"Fikret beyden son dönemde olumlu örnek veriyorum hep satışlarla ilgili, biz şimdi yüzümüze gözümüze bulaştırsak ve sonra ayrılsak hiçbir sorumluluğumuz yok. Şirketlerde sorumluluk var ama bu sistemde hiçbir sorumluluk yok."

'Fark giderek açılacak'

"Önümüzdeki 10 yıl öyle bir dönüşüm olacak ki, Avrupa'daki 10-15 kulüp, diğerleriyle arasını inanılmaz derecede açacak. Belki de payın %95'i bu kulüplere kalacak. Bu kulüpler zaten çok iyi durumda, fark çok daha fazla açılacak."

"UEFA yetkilileriyle birçok toplantım oldu. Türk futbolu Avrupa'da rekabetçi hale gelirse, UEFA'nın da değeri artar. Bahsettiğimiz 3 kulüp kadar Avrupa'da takipçisi olan, etkileşimi bu kadar yüksek olan kulüp sayısı 10'u geçmez."

'Rekabetçi bir Türkiye...'

"Monaco en iyi senesinde 30 bin forma satıyor. Biz en kötü senemizde 250-300 bin forma satıyoruz. Rekabetçi bir Türkiye, Avrupa futboluna değer katabilecek. UEFA da bizim sağlıklı halde olmamızı çok istiyor."

Derbi açıklaması

"Derbi maçından beri bir kişiyi federasyondan yönetim kurulu üyesi olsun, çalışanı olsun, aramadık. Derbi sonrası konuşmadık, 1 gün bekledik ve hakkımızı savunmak için video görüntüleri ile açıklama yaptık."

"Sporun gerçek ruhuna zarar veren hangi sporcumuz olursa olsun cezalandıracağımızı açıkladık. Savunmamız bittikten sonra nasıl ceza vereceğimizi de görürsünüz."

"Biz tutumumuzda saygıda kusur etmemeye çalıştık. Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar. Bir yaptığımız tek açıklamada gol atan oyuncumuzu en iyi şekilde cezalandıracağımızı söyledik ve Tahkim'den çıkacak cezadan sonra da cezayı vereceğiz."

İşte Fikret Orman’ın açıklamaları:

"2012'de Beşiktaş'a başkan olduğumda cirosu 78 milyon dolar civarındaydı. 330 milyon dolar da borcu vardı. Onu yönetmek ve aynı zamanda skorsal başarılar yakalamak kolay olmuyor. Türk futbolu bütçeleri aşağıya çekip küçülerek ve gelirini artırarak bunu aşabilir."

'Genç oyuncuyu alacak bir finansman yok'

"Niçin yaşları büyük futbolcuya gidiyorsunuz? Zaten Avrupa ile 3 yıllık anlaşmamız var, oyuncu satmadan alamıyoruz. Genç oyuncuyu alacak bir finansman yok, öyle bir kaynağınız yoksa oluşmuş bir oyuncuyu alıp maaşını fazla vereceksiniz. Şartlar ve bilanço öyle."

'Maçı izleyecek 1 tane yer bulamadım'

"La Liga 86 ülkede yayınlanıyor ve 86 ülkeye yayın hakkı satılmış durumda. Beşiktaş'ın Malmö maçının olduğu gün Almanya'da, Hannover'deydim ve izleyecek bir yer bulamadım. Kahve de, restoran da bulamadım. Türklerin en çok yaşadığı yerlerden birinde bulamadım."

'Beşiktaş'ın iç olaylarını anlatmayayım'

Stadyumda taraftarlar ''Para nerede?'' diye soruyor, belki burada anlatırsınız sorusuna Fikret Orman, Cumartesi günü divan toplantımız var, bu konuyla alakalı açıklayacağım şeyler var. Orada anlatayım, bugün burada Beşiktaş'ın iç olaylarını anlatmayayım'' diye cevap verdi.

'Kazanamadığınız zaman olay 'paralar nerede?' ye geliyor'

"Ben Beşiktaş Kulübü'nü Dolmabahçe'nin bahçesinden almadım, Çağlayan'da 400 küsür dosyadan aldım. İyi bir finansal yapıda gidiyorsunuz ama maçı kazanamadığınız zaman olay 'paralar nerede?' ye geliyor."