Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç'tan futbolculara: İstanbul'a otobüsle döneceksiniz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin cezası olarak kafilenin Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceğini oyuncular ve teknik heyete bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından sürpriz bir karar aldı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lavivertli takım, İstanbul'a otobüsle dönüyor.

3-0'lık mağlubiyetin hemen ardından sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Ali Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyetle görüştü.

Ali Koç'un soyuna odasında yaptığı konuşma sonunda futbolculara uçak yerme otobüsle istanbul'a döneceklerini ilettiği öğrenildi.

(Beinsports)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA