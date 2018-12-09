Ali Koç'tan futbolculara: İstanbul'a otobüsle döneceksiniz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin cezası olarak kafilenin Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceğini oyuncular ve teknik heyete bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından sürpriz bir karar aldı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lavivertli takım, İstanbul'a otobüsle dönüyor.
3-0'lık mağlubiyetin hemen ardından sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına giden Ali Koç, yaklaşık yarım saat oyuncular ve teknik heyetle görüştü.
Ali Koç'un soyuna odasında yaptığı konuşma sonunda futbolculara uçak yerme otobüsle istanbul'a döneceklerini ilettiği öğrenildi.
(Beinsports)
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