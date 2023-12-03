Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önceki gün Samandıra'ya çıkarma yaparak oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Koç'un bu toplantıda takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı...

"KALİTENİZİN FARKINDAYIZ"

Sarı lacivertlilerin 1 numarası öncelikle takımına seslendi. Koç, "Sezona 19'da 19 yaparak başladık. Kalitenizin farkındayız. Bu camia size güveniyor. Yine aynı başarıları yakalayacağınızdan şüphem yok. Sezon sonunda hep beraber şampiyonluk coşkusunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"SANA İLK GÜNKÜ GİBİ GÜVENİYORUZ"

Ardından teknik direktör İsmail Kartal ile görüşen Ali Koç, "Futbolda yol kazaları hep olur. Üst üste kritik maçlar oynadık. Arkandayız. Sana ilk günkü gibi güveniyoruz. Sen bu camiadan çıkmış birisin. Bu zorlu süreci hep beraber aşacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu.

"SİZE SÖZ VERİYORUZ"

Ali Koç'un sözlerinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncular toplantı gerçekleştirdi. Yapılan bu toplantıda futbolcuların da bir hayli üzgün olduğu vurgulanırken, takım kaptanları Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin Başkan Ali Koç'a galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Futbolcular adına söz alan Mert Hakan ile İrfan Can'ın "Camiamıza, taraftarımıza ve sizlere hiç istemediğimiz bir üzüntü yaşattık. Bunu toparlamak bizim elimizde. Sivasspor'u yenip çıkışa geçeceğiz. Size söz veriyoruz" dedikleri öğrenildi.

"KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK!"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da "Kaybedilmiş bir şey yok. Bu durumu mutlaka telafi edip, Fenerbahçe taraftarlarını ve yönetimimizi mutlu edeceğiz" yorumunu yaptığı bildirildi.