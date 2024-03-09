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Spor

Ali Koç'tan Kahramanmaraş'a ziyaret!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

9 Mart 2024 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Kahramanmaraş'a ziyaret!
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret eden Koç, burada Şeref Defteri'ni imzaladı. Ali Koç ve beraberindekiler, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Umut Kent Konteyner Kenti'ni ve buradaki Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Konteyner kentteki çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilenen Koç, öğrencilere eşofman takımı ve ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan ramazan kolisi dağıtımına katıldı.

Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bazı aileleri de ziyaret eden Koç, daha sonra Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleriyle konteyner kentteki spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.

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