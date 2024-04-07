Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...



"Açıklayacak çok şey var. Birkaç dakikanızı alacağım. Öncelikle bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Fenerbahçe, yüzde 50-50 şansı olan bir müsabakaya a takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır."

'F.BAHÇE'Yİ İSYAN ETTİRECEK NOKTAYA GELİNDİ'

"Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir."

'İSYANIMIZIN İLK ADIMI'

"İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayım. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir."

'ŞAİBELİ SÜRECİN KAZANANI BELLİ'

"Son 20 yılı ve özellikle 3 Temmuz kumpası sonrasını konuşuyoruz. Garip, şaibeli, pek çok soru işaretli sürecin kazananı da bellidir. Dolayısıyla, bizim bugünkü isyanımız, tepkimiz, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle, sadece son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili, alakalı değildir. Olağanüstü genel kuruldaki videomuzda yaşananları gösterdik, anlattık. Asıl sorgulanması gereken, niye Fenerbahçe bunları yaşıyor, bunlar niye hep Fenerbahçe'nin başına geliyor demektense isyanımız ve isyanımız doğrultusunda ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi 'ne olacak maç tarihinde, oynasanız, başkaları da oynuyor' demek bizim açımızdan kabul edilebilir değil."

'ŞEBEKE, ÇETE VE SİSTEM VAR'

"Baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Futbolcularımızın, teknik kadromuzun güvenliğinden sorumlu ve sağlayamayanlar ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan aldı, onu gördük. TFF yerinde duruyor. Bakın arkadaşlar, Türk futbolunda şu döneme kadar az, şimdi daha sık dillendiriliyor, eksik ve bize göre net olan bir tespit var. Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke, çete, sistem var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar."

'İSYANIMIZIN İLK SOMUT ADIMI'

Ali Koç: "Biz çok şey yaşadık, sakin kaldık, sabırlı davrandık, haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine, zorbalıklara rağmen spora odaklandık. Milli takımlara, olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüplerden biriyiz. Artık bu haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarta ve göz göre göre haksız rekabet tohumları ekenlere, emeğimizin çalınmasını isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk somut adımıdır."

'TÜRK FUTBOLUNA RESET ZAMANI GELDİ'

Ali Koç: "Türk futboluna artık bir 'reset' zamanı geldi. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Niyet, arzu, cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda kulübümüzün haklı isyanları, zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliği inşallah başlatır. Olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet ve sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır."

'SİHİRBAZ OLSANIZ BİLE...'

Ali Koç: "TFF isteseniz, planlasanız, kurgulasanız bu kadar çok olayı isteseniz hiç kimse aynı sezona sığdıramazdı. Sihirbaz olsanız olmazdı. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmek için. Yalpalayan, yolda giderken anlık refleksle kararlar alan, aldığı pek çok karardan dönen, maç planlaması yapmaktan uzak, hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyorlar, bilemiyorum. Birçok uygulama, adım buna sebebiyet veriyor. Normal bir federasyon, 15 Mart'a kadar bekler, Türk takımlarının tur atlayıp atlamamasına göre tarih belirler. Onlar ne yaptılar, beklemediler. Bir Süper Kupa için tüm ligleri tatil ettiler, onun için yayıncı kuruluşa çok sempatik gözüküyorlar."

"Ligden çekilme dahil her şeyi değerlendirdik. Camianın ileri gelenleri, kongre üyeleri, eski yöneticiler, futbolcularımız, bu sezonun emeğini heba etmeyelim dediler. Acele devam etmektense bu kararı bir sonraki kurulda değerlendirelim dedik."

'FUTBOL FAKİRİ DEĞERLENDİRMELER'

Ali Koç: "Bu maç planlama üzerinden konuşmak istiyorum. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlara sesleniyorum. Kötü niyetlisiniz. Bilerek, isteyerek süreci ajite etmek istiyorsunuz. Maç planlamasına bakalım. Geçen yaz oynanmalıydı, Riyad'da oynanmalıydı vs. geçiyorum. Yunan federasyonu örnek gösteriyorlar, öyleymiş, böyleymiş, Fenerbahçe kabul etmedi. Kendi beceriksizliklerine kılık olarak Yunan federasyonu gösteriyorlar. Onlar yabancı hakem getiriyor, siz de getirin. Yunan federasyonunun kararlarını paylaşarak, onun için biz de böyle davrandık demeleri futbol fakiri değerlendirmelerdir. Rakibimizin oynayacağı maçın ağırlığı, seyahat edeceği mesafe vs vs. bugün oynanması gereken Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'daki mesafesi vs. abesle iştigaldir. Herhangi bir lig maçı değildir. Uzamaya gitme ihtimali vardır. Tek maçlık bir kupadan bahsediyoruz.

'G.SARAY TURU GEÇSE OYNAYACAK MIYDIK?'

Ali Koç: "Galatasaray da turu atlasaydı bugün bu maç oynanacak mıydı? İstanbul - Şanlıurfa mesafesi, Atina'dan iki misli. İki olayı birbiriyle eş değer tutmak samimiyetsizdir. Biz Karagümrük maçını oynayalım, erteleyelim, bu maçı sezon sonuna erteleyelim. Hadi sezon başına sığdıramadınız sezon başı oynayalım. Rakibimizi mazeret kullanarak onlar istemiyor diyorlar. Karagümrük de istemiyor, onları ne yapacaksınız diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a yetmiyor, öyle mi?"

"Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde aday olmayacağımı söylemiştim. Bana göre şu an olağanüstü bir şey olmadı. Ancak oraya doğru gidiyor. Yönetim arkadaşlarım haklı gerekçelerle kararımı gözden geçirmem için baskı yapıyor. Bayramdan sonra tekrar ele alacağız."

'ALGI YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR'

"Tüm bu sıkıntılı dönemde kazananın adresi belli. Keşke gelselerdi, şöyle yaparlardı, işte depremzedeler, onlara yaratacağımız kaynak, zavallı çocuklar vs adı altında algı yapmaya devam ediyorlar. Gelelim rakibimize. Adres belli dedik. Öncelikle kendilerini canı gönülden kutluyorum, gerçekten kutluyorum. Kutluyorum çünkü adım adım ilmek ilmek tuğla tuğla futbolun tüm unsurlarını kendilerine hizmet eder hale getirmek olağanüstü başarı. Bizim başımıza gelenlerin tek bir tanesi onların başına geldi mi?"

'ZANNEDERSİN DÜNYANIN EN MAĞDURLARI'

"Eski rekabet ortamı olsaydı, bu maçın tarihini Galatasaraylı yöneticiler değiştirirdi zaten. Yıllarca tohumları ektiler, bu ortamı sağladılar. Kazanmak için her yol mübah anlayışının sonucudur bu geldiğimiz nokta. Hedeflerine ulaşmakta o kadar mahirler ve becerikliler ki ellerindeki algı yaratma gücüyle TFF, kurular, hakemleri baskı altına alarak, tehditler oluşturarak sistem oluşturmuşlar. En küçük rahatsızlıkta öyle bir isyan bayrağı açarlar ki kendi sistemlerine, zannedersin dünyanın en mağdur takımı."

'STRATEJİ VE TAKTİKLERİNE BRAVO'

'Onların Şanlıurfa vs söylediklerini hiç samimi bulmuyorum. İtidal, kardeşlik dostluk, barış... Bunları samimi bulmuyorum. Benim en beğendiğim, hakikaten bravo dediğim olay, bütün her şeyi kendi lehlerine çevirecek ortamı yaratıp bütün bu ortamın mağduru olduklarını gösterecekleri strateji ve taktiklerine vallahi bravo!"

'ÖLMÜŞ HASTAYA İLAÇ VERİP CANLANDIRMAYI BEKLEMEK'

"Bu zihin yapısına laf anlatmak, ölmüş hastaya ilaç verip canlanmasını beklemektir. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar."

2011 SÜPER KUPASI

"Biz Şanlıurfa'ya borçluyuz. Şanlıurfa'daki Fenerbahçeliler'e, esnafına borçluyuz. Telafi edeceğiz. Öncelikle biletlerin hepsini Fenerbahçe satın almıştır. Biletlerden kayıp yoktur. 2011 Süper Kupası hala oynanmadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvurusuna rağmen TFF gerekli cevabı vermedi. Değerlendirdiklerini hiç sanmıyorum. TFF'nin bu konuda bu kadar temkinli davranmasını, hiç gündeme almamasını manidar buluyoruz. Başka yerlere çağrışım yapma olarak değerlendiriyorum. Artık nereye çekerseniz çekin. Sadakat mi dersiniz, vefa mı dersiniz. Kaynak yaratmak istiyor, marka değeri, kupalar vs her şeyden çok bu maçların organizasyonunu sağlaması gerekirdi. İmtina ediyorlar. Beşiktaş başkanıyla konuştum. O kupa öyle de böyle de oynanacak. Onların da kabulüyle bu kupayı Şanlıurfa'da oynamayı teklif edeceğiz TFF'ye. Riyad'da oynanmayan Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanmasını öneren Fenerbahçe'dir. Depremzedelere olan önemi hassasiyeti unutmayalım, unutturmayalım diye burada yapılmasını önerdik, kabul ettiler. Biz de burada bu maçı oynamak isterdik. Bizim birinci önceliğimiz Fenerbahçe'nin menfaatleridir. Verdiğimiz kararın arkasında duruyoruz."

'ŞANLIURFA'YA SÖZÜMÜZ VAR'

"Bizi yönetenler, gerek devlet gerek futbol tarafında olsun bizden sorumlular bu konuya kulaklarını kapatıp gözlerini yumdukları için kendimiz isyan noktasına geldik. Şanlıurfa rahat olsun. Bizim sözümüz var. Önümüzdeki sezon başlamadan TFF takvimi becerebilirse burada bir Süper Kupa daha oynanacak."

'FUTBOLDAN ANLAMADIKLARI BİR İSPATI DAHA'

"18 Temmuz'da TFF seçim yapacakmış. Gerçekten futboldan hiç anlamadıklarının bir ispatı daha. Kendilerine göre akıllıca bir plan. Futboldan niye anlamıyorlar? 18 Temmuz geldiği zaman bazı playoff maçları başlamış olacak. Yeni yönetim sezon için planlama yapamayacak, hakemler hakkında tasarruf alınamayacak. 18 Temmuz'dansa hiç yapmamak daha iyidir. Akıllıca, niye? Ligler biter, gerginlik söner, millet tatile gider, EUR0'dan iyi sonuç alırız ve bir şekilde devam ederiz. Aday olmayacağız demiyorlar. Kulüplerin ziyadesiyle istediği TFF'nin devam etmemesi."

KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

"Bize anlatılan, Avrupa Şampiyonası'na federasyonsuz mu gidelim diyorlar. Şimdi adımı atarsanız federasyonla gider. Hafta içi Kulüpler Birliği'nin açıklaması olacak."