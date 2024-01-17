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Spor

Ali Koç'tan Süper Kupa önerisi

Fenerbahçe Başkanlı Ali Koç, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile yaptıkları görüşmede Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa finali için öneride bulundu. Koç, maçın deprem bölgesindeki şehirlerden birinde oynanabileceğini ifade etti.

17 Ocak 2024 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Süper Kupa önerisi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan depremlerde zarar gören vatandaşlar için bir yardım turnuvası düzenlenebileceğini söyledi.

Ali Koç, "Hepimiz kendi imkanlarımız çerçevesinde deprem bölgesinde güzel işler yaptık. Çadırlar, sonra konteyner kentler, şimdi kalıcı konutlar. Bu acının birinci yıl dönümü 20-21 gün sonra. O hafta maçları takiben mümkünse 5 Şubat'ta, İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyuncularla güzel bir turnuva, etkinlik yaparak elde edilecek geliri deprem bölgesine aktarmak istiyoruz." dedi.

Ali Koç, ayrıca, "Oradaki vatandaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız, öyle başarılı olur ki geleneksel olur. Şimdiden bunun için çalışmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"İSTANBUL CUP TURNUVASI"

Fenerbahçe'yi ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise bu esnada "Sporun kardeşliğin merkezi olacak İstanbul. Bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimize yayacak şekilde çalışacağız. Her yıl İstanbul'da, daha önce TSYD Kupası diye bildiğimiz bir kupamız var. Sezon öncesi tüm kulüplerimiz katılırdı. Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Cup turnuvası düzenleyeceğiz. İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Tüm İstanbullular ile birlikte sezona hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

SÜPER KUPA İÇİN ÖNERİ

Öte yandan Ali Koç, Galatasaray ile oynayacakları ancak ertelenen Süper Kupa maçının da deprem bölgesinde oynanması önerisinde bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise bu öneriye sıcak baktı.

Ali Koç, "İktidar mensubu bir siyasetçi olarak sizden ricamız, Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanmasını öneri olarak sunmak istiyoruz. Bence çok faydalı olur." dedi.

Murat Kurum ise Ali Koç'a "Takipçisi ve destekçisi olacağız. Hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

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