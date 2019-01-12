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Ali Koç'tan transfer açıklaması! 'Salı günü açıklayacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftar Soner Ergen'in taburcu olmasının ardından basına önemli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden düşerek ağır bir rahatsızlık geçiren sarı-lacivertli taraftar Soner Ergin'in taburcu olduğu an yalnız bırakmazken, basına açıklamalarda bulnudu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, konuşmasının başında taraftarlara tribünlerde daha dikkatli olmalarına karşı uyarılarda bulunurken, "Taraftarımıza da bir kaç şey söylemek istiyorum, öncelikle dikkat edin. Tribün kazaları çok yaşanmaya başladı. Tribün dostluğu, tribün kardeşliği, yoldaşlığı... İlk günlerden beri arkadaşları yalnız bırakmadı. Tribün dostluğunun kıymetini de bir kez daha görmüş oldum. Fenerbahçe Spor Kulübü için de güzel bir gün. " dedi.

TRANSFERİ AÇIKLIYOR!

Bir muhabirin, "Başkanım, Fenerbahçe taraftarı sizden bir müjdeli haber daha bekliyor. Transfer hakkında bir şey söylemek istermisiniz?" sorusuna ise, "Herşeyin yeri ve zamanı var, Salı günü açıklayacağız." diyerek Fenerbahçe taraftarına transfer mesajı verdi.

(Sporx)

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