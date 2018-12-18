Ali Koç'tan UEFA açıklaması! 'Kurallara uyamıyoruz'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde gerekli hamleleri yapacaklarını ifade ederken, FFP kurallarına uymakta zorlandıklarını söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde gerekli hamleleri yapacakalrını ifade ederken, FFP kurallarına uyamayacaklarını ve gerekirse Avrupa kupalarına katılamayacakalrını söyledi.
Ali Koç'un konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;
Ali Koç: "31 Ocak'ta UEFA ile görüşeceğiz. FFP, Türk kulüpleri özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamadı. Onlar da haklı olarak FFP'nin istedikleri sonuçları vermemesinden dolayı endişeli."
"Biz de sanıyorum UEFA'nın 30M€ zarar kuralına riayet edemeyeceğiz. Gerekirse seneye Avrupa'ya gitmemeyi göze alıp, sezon sonunda şampiyon olacak kadroyu devre arasında kurmak istiyoruz."
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