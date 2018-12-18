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Ali Koç'tan UEFA açıklaması! 'Kurallara uyamıyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde gerekli hamleleri yapacaklarını ifade ederken, FFP kurallarına uymakta zorlandıklarını söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde gerekli hamleleri yapacakalrını ifade ederken, FFP kurallarına uyamayacaklarını ve gerekirse Avrupa kupalarına katılamayacakalrını söyledi.

Ali Koç'un konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

Ali Koç: "31 Ocak'ta UEFA ile görüşeceğiz. FFP, Türk kulüpleri özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamadı. Onlar da haklı olarak FFP'nin istedikleri sonuçları vermemesinden dolayı endişeli."

"Biz de sanıyorum UEFA'nın 30M€ zarar kuralına riayet edemeyeceğiz. Gerekirse seneye Avrupa'ya gitmemeyi göze alıp, sezon sonunda şampiyon olacak kadroyu devre arasında kurmak istiyoruz."

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