İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,98
  • EURO
    29,7012
  • ALTIN
    1783.38
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ali Koç'un cezasında indirim!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 21 güne düşürdü.

AA20 Ekim 2023 Cuma 19:44 - Güncelleme:
Ali Koç'un cezasında indirim!
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti cezasını 21 güne indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedenleriyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ali Koç'un itirazının incelendiği belirtildi.

İtiraz sonucunda cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle hak mahrumiyetinin 45 günden 21 güne, para cezasının da 210 bin liradan 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.