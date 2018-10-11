Ali Koç'un sır gibi sakladığı sponsor ortaya çıktı

KOÇ, Sivasspor karşılaşmasına yeni sponsorla çıkacaklarını açıklarken, ismi sır gibi saklanan bu sponsorun Koç Grubu’na ait Tüpraş firması olduğu öğrenildi.

Tüpraş’la 3 yıllık anlaşmaya varıldığı ve her yıl 14 milyon liralık katkı sağlayacağı bildirildi.