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Spor

Ali Şen: Erol Bulut yeni Alex Ferguson olacak inşallah

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen sarı lacivertli camianın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2020 Cumartesi 00:23 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 00:23
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Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Azerbaycan'dan CBC Sport kanalına konuştu.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyon olacağını vurgulayan Ali Şen, "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı kesin, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Avrupa'da bu sene hiçbir takımımız iyi olmadı, üzüldük ama ben her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum.

Ben inanıyorum ki Avrupa'da yavaş yavaş şampiyonlar şampiyonu olacağız. Manchester United'ı yendiğimizde, bir gün gelecek, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Türkiye'ye inecek demiştim. O şampiyon kadro da inşallah Bakü'ye gidip dostluk maçı yapacak." dedi.

Erol Bulut hakkında da açıklama yapan Ali Şen, "18 futbolcu transfer ettik, 18 futbolcudan 2-3 kadro çıkar. Erol Bulut'u Türkiye'ye ben getirmiştim. Emre Belözoğlu da orada, yeni bir Alex Ferguson olacaklar inşallah." ifadelerini kullandı.

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