Aliağa FK, Oktay Kancı ile 2 yıllık anlaşma sağladı

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Oktay Kancı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağa FK, TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'dan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Oktay Kancı'yı kadrosuna kattı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde hedefleri olan ve hedefleri doğrultusunda doğru adımları izleyen camianın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirten Oktay Kancı, "Yeni oluşturulan bir kadro yapılanmasıyla birlikte aile olgusunu oluşturduğumuzda bu ailenin bir bireyi olarak başarılarımızın kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Aliağa FK ailesine geldiğim ilk günden sezonun son bitiş düdüğüne kadar elimden gelenin fazlasını yapacağım" diye konuştu.