Aliağa Petkimspor evinde namağlup!

Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı P. Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş ve Manisa Büyükşehir maçlarında kayıp yaşamayarak iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, P. Karşıyaka, Bursaspor ve Beşiktaş'la birlikte bu sezon evinde kaybetmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Başantrenör Burak Gören ve ekibi, bu seriyi 3 Aralık Pazar günü oynayacakları A. Efes maçında da devam ettirmek istiyor.