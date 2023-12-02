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Spor

Aliağa Petkimspor evinde namağlup!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon oynanan iç saha maçlarında kaybetmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Petkimspor, ligin 10. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes'i konuk edecek.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 01:49 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor evinde namağlup!
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Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı P. Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş ve Manisa Büyükşehir maçlarında kayıp yaşamayarak iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, P. Karşıyaka, Bursaspor ve Beşiktaş'la birlikte bu sezon evinde kaybetmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor. Başantrenör Burak Gören ve ekibi, bu seriyi 3 Aralık Pazar günü oynayacakları A. Efes maçında da devam ettirmek istiyor.

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