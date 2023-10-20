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Spor

Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor karşısında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 81-67 mağlup etti.

AA20 Ekim 2023 Cuma 21:19 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Reeder Samsunspor karşısında galip geldi
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Müsabakada misafir takım, ilk dakikada peş peşe bulduğu basketlerle 5-0 öne geçti. Reeder Samsunspor farkı azaltmaya çalışsa da dış atışlarda etkili olan konuk takım, ilk periyodu 31-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, maçın 17. dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen misafir takım, Zoriks ve Thomas'ın sayılarıyla soyunma odasına 44-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, farkı 9 sayıya kadar düşürmesine rağmen Aliağa Petkimspor dış atışlardan bulduğu basketlerle periyodu 64-49 önde bitirdi.

Son periyoda 15 sayı farkla giren Aliağa Petkimspor, üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 81-67 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Çisil Güngör

Reeder Samsunspor: Muhammet Engin Kalkan 6, Crawford 6, Mooney 13, Konate 10, Göktuğ Baş 8, Mert Ali Sert, Levi 9, Henry 15, Tarık Sezgün

Aliağa Petkimspor: Emre Tanışan 5, Thomas 16, David 19, Zoriks 26, Mahir Ağva 2, Yavuz Gültekin 2, Jerome 8, James 2, Tayfun Erülkü 1

1. Periyot: 16-31

Devre: 31-44

3. Periyot: 49-64

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