Aliağaspor FK kazanmaya devam ediyor

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 24.haftasında sahasında Gazi Mahallesispor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala liderliğini sürdürdü. 10. grupta puanını 57'ye yükselten sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mesut Uzun, 46, 85, 90+2. dakikada Muhammet Ali Aydın, 85. dakikada Özcan Sertgöz attı.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk Aliağalı taraftarlarla birlikte izledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında istediği futbolu sahaya yansıtamayan ev sahibi takım, 20. dakikada Mesut Uzun'un ceza alanı dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Taraftarının da güçlü desteğini arkasına alan sarı siyahlılar, ikinci yarıda bambaşka bir görüntü çizdi. İkinci yarıda rakibine gol olup yağan Aliağaspor FK, farkı ikiye çıkaran golü ikinci yarının ilk dakikalarında Muhammet Ali Aydın'ın ayağından buldu. 46. dakikada Muhammet Ali Aydın'ın ceza alanı dışı sol taraftan yaptığı orta karışımı şutunda top önce yan direk içine sonrasında kaleciye çarparak ağlarla buluştu. 2-0

85. dakikada, uzun topta defansın arkasına sarkan Muhammet Ali Aydın, kaleciden de sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye yuvarlayarak farkı 3'e çıkardı. 3-0

89. dakikada, ikinci yarıda oyuna giren Özcan Sertgöz'ün ceza alanı dışı sağ taraftan sağ ayağının dışıyla yaptığı trivela vuruş, kalecinin sağından iki direğin birleştiği noktadan ağlarla buluştu. 4-0

90+2. dakikada, yaşanan karambolde ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Muhammet Ali Aydın, kendisinin 3. takımının ise 5. golünü kaydetti.

Sahadan 5 gollük galibiyetle ayrılan Aliağa'nın futboldaki başarılı temsilcisi lider Aliağaspor FK, 25. haftada pazar günü Budaklar Gençlik Spor Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Kaan Kara, Erkan Akbak, Batuhan Aykut, Salih Taştepe

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Tahir Kurtuluş xx, Vedat Çıkın xx, Ömer Yanık xx, İskender Can xx, Muhammet Fatih Öztekin xx (Bahri Yıldırım dk. 58 x), Yasin Tosun xx (Özcan Sertgöz dk. 72 x), Mithat Yaşar xx (Yiğit Kerem Armutlu dk. 72 x), Muhammet Ali Aydın xxx, İlhan Aslanoğlu xx (Kaan Özder dk. 78 x), Mesut Uzun xx (Hayrullah Çelik dk. 58 xx)

Gazi Mahallesi SK: Serhan Şahin x, Fırat Çiçek x (Furkan Atik dk. 69), Ömer Faruk Aras x, Eyüp Yanmış x, Batuhan Altuntaş x, Arda Kadir Can x, Oktay Fındık x (Dk Emirhan Furat), Eralp Coşkun x, Burak Çakır x, Mustafa Şahin x, Caner Boyuneğmez (Dk 50 Alaaddin Kara)

Goller: Mesut Uzun (dk. 20), Muhammet Ali Aydın (dk. 46, 85 ve 90+2), Özcan Sertgöz (dk. 89) (Aliağaspor FK)

Sarı Kart: Mithat Yaşar (Aliağaspor FK)