Aliağaspor FK'ya yeni stadyum

Aliağaspor FK'nın TFF 3. Lig'e yükselmesinin ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, stat projesinin müjdesini verdi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel liglere tekrar çıkan Aliağa Futbol Kulübümüz Aliağa'mıza yakışan bir stadyuma kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Aliağa Belediyemizin işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz yeni stadyum projemizin protokolünü imzaladık. Bu stadyumun Aliağa'ya kazandırılmasında emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu olmak üzere ilgili tüm kurum müdürlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Aliağa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.