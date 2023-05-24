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Spor

Aliağaspor FK'ya yeni stadyum

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK'nın TFF 3. Lig'e yükselmesinin ardından kente yapılması planlanan yeni stat projesinin müjdesini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 01:10 - Güncelleme:
Aliağaspor FK'ya yeni stadyum
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Aliağaspor FK'nın TFF 3. Lig'e yükselmesinin ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, stat projesinin müjdesini verdi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel liglere tekrar çıkan Aliağa Futbol Kulübümüz Aliağa'mıza yakışan bir stadyuma kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Aliağa Belediyemizin işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz yeni stadyum projemizin protokolünü imzaladık. Bu stadyumun Aliağa'ya kazandırılmasında emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu olmak üzere ilgili tüm kurum müdürlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Aliağa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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