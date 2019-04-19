'Alın bu 6 futbolcuyu şampiyon olalım'
Manchester United'ın genç teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetimden 6 transfer istedi.
TM Dijital Haber Merkezi
Bu sezon İngiltere Premier Lig’de gösterdiği performansla taraftarını üzen Manchester United’da Ole Gunnar Solskjaer önümüzdeki sezon ligin zirvesine oynayacak takımı kurmak için düğmeye bastı.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Solskjaer, Manchester United yönetimine 6 kişilik transfer listesi sundu ve en az 5’inin mutlaka alınmasını istedi.
Solskjaer’in transfer listesinde, Napoli’nin stoperi Kalidou Koulibaly, Real Madrid’in başarılı defansı Raphael Varane, Atletico Madrid’in orta saha oyuncusu Saul Niguez, West Ham United’ın ön liberosu Declan Rice, Crystal Palace’ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Borussia Dortmund’un kanat oyuncusu Jadon Sancho bulunuyor.
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