Alınan karar sonrası Galatasaray'dan Mauro Icardi hamlesi

Galatasaray, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu ve kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

GALATASARAY'DAN OĞUZ CEYLAN ÖRNEĞİ

Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek gösterdi.

Galatasaray'ın savunma örneğinde, Kocaelispor'da forma giyen Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer aldı.

Galatasaray'ın savunma örneği şöyle:

"Kocaelispor futbolcusu Oğuz Ceylan 23.12.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle FDT md 36 (SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET) kapsamında PFDK 'ya sevk edilmiş ve yalnızca 10.000 TL para cezasına çarptırılmıştır. Mauro Icardi ise Ankaragücü müsabakasında yaptığı iddia edilen hareket sebebiyle FDT md 41 (KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME) kapsamında PFDK'ya sevk edilmiş ve 1 müsabakadan men cezası ile 19.500 TL para cezasına çarptırılmıştır."