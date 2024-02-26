İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1264
  • EURO
    33,8342
  • ALTIN
    2032.93
  • BIST100
    9361.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alınan karar sonrası Galatasaray'dan Mauro Icardi hamlesi
Spor

Alınan karar sonrası Galatasaray'dan Mauro Icardi hamlesi

PFDK'nin Mauro Icardi'ye verdiği cezayı açıklamasının ardından Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip karar için Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.

NTV Spor26 Şubat 2024 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Alınan karar sonrası Galatasaray'dan Mauro Icardi hamlesi
ABONE OL

Galatasaray, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu ve kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

GALATASARAY'DAN OĞUZ CEYLAN ÖRNEĞİ

Galatasaray, Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada daha önce Oğuz Ceylan'a verilen cezayı örnek gösterdi.

Galatasaray'ın savunma örneğinde, Kocaelispor'da forma giyen Oğuz Ceylan'a; Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle sadece 10 bin TL'lik para cezasının verilmesi yer aldı.

Galatasaray'ın savunma örneği şöyle:

"Kocaelispor futbolcusu Oğuz Ceylan 23.12.2023 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakasında rakip takım taraftarlarına yönelik yaptığı el hareketi sebebiyle FDT md 36 (SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET) kapsamında PFDK 'ya sevk edilmiş ve yalnızca 10.000 TL para cezasına çarptırılmıştır. Mauro Icardi ise Ankaragücü müsabakasında yaptığı iddia edilen hareket sebebiyle FDT md 41 (KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME) kapsamında PFDK'ya sevk edilmiş ve 1 müsabakadan men cezası ile 19.500 TL para cezasına çarptırılmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.