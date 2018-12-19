Aliou Badji: Umarım takımdan ayrılırım ama şu an için hiçbir şey bilmiyorum

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan ve geçtiğimiz gün İstanbul'da olduğuna dair bir paylaşım yapan Aliou Badji, geleceği hakkında konuştu.

Djurgarden'den ayrılmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki Senegalli forvet, ''Umarım takımdan ayrılırım ama şu an için hiçbir şey bilmiyorum. Henüz benim için gelmiş iyi bir teklif yok.'' sözlerini kullandı.

''BENCE BENDEN PARA KAZANIRLAR''

İsveç ekibinin kendisini satıp iyi para kazanabileceğini söyleyen genç forvet, ''Hem benim için hem de Djurgarden için transfer olmam çok önemli. Kulübüm de beni satıp iyi para kazanabilir. Bence benden istediği paraları alacaklar.'' diye konuştu.

İsveç basınına göre Djurgarden, Badji için 45 milyon kron, yani yaklaşık 4,3 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Bu sezon İsveç'te 32 maça çıkan Badji, 10 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi.

(Sporx)