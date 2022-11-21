Aliou Cisse: Bizim için sorun olan Mane'nin olmaması

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda'ya 2-0 mağlup olan Senegal'in hocası Aliou Cisse, karşılaşmanın ardından konuştu.

Cisse maçta aldıkları skor nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduklarını belirterek, "Özellikle gol atamadığımız için hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. İki veya üç tane gol pozisyonuna girdik ve iyi değerlendiremedik. Krepin ve Ismaila o bölgede gol üretmekten sorumlu ama bizim için sorun olan Mane'nin olmaması." diye konuştu.

Eksiklerine rağmen potansiyellerinin farkında olduğunu belirten Cisse, "Mevcut oyuncularımızla daha fazla çalışmamız gerektiğini anlıyorum. Ne olursa olsun zor bir maç oynadık. Çok şey beklediğimiz oyuncularımız var. Bir sonraki maçı da kazanmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.