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Spor

Allahyar attı, Cengizli Leicester City yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde karşılaştığı İngiliz temsilcisi Leicester City'i Allahyar'ın golü ile 1-0 mağlup etti.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:46
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu’nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde İngiliz temsilcisi Leicester City ile karşı karşıya geldi. Zorya’ya mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü 84. dakikada Fenerbahçe’den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. Zorya puanını 6’ya çıkartırken, Leicester 10 puanda kaldı.

Leicester City’de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11’de başladı. Çağlar, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana’ya bıraktı. Cengiz ise 90 dakika sahada kaldı.

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