Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Allahyar'ın Hull City'ye transferinden 4.5 milyon avro bonservis bedeli kazanacak ve futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay alacak.
21 yaşındaki İranlı golcü, geçen sezonun ikinci yarısında Hull City'ye kiralanmış ve İngiliz takımında forma giydiği 12 maçta 1 gol atmıştı.