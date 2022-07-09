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Spor

Allahyar Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'e bonservisiyle transfer olduğunu duyurdu

9 Temmuz 2022 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON AVRO

Fenerbahçe, Allahyar'ın Hull City'ye transferinden 4.5 milyon avro bonservis bedeli kazanacak ve futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay alacak.

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12 MAÇTA 1 GOL

21 yaşındaki İranlı golcü, geçen sezonun ikinci yarısında Hull City'ye kiralanmış ve İngiliz takımında forma giydiği 12 maçta 1 gol atmıştı.

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