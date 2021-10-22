Allahyar Sayyadmanesh'ten Diego Simeone itirafı

22 Ekim 2021 Cuma 14:18 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 14:18

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya'ya transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, kariyerine dair sorulara cevap verdi.

Hangi teknik adam ile çalışmak isteyeceği sorulan İranlı futbolcu, Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Diego Simeone ile çalışmak istediği söyledi.

Hayallerinde hangi stadyumda oynamak istediği sorulan genç futbolcu, bu soruya Old Trafford şeklinde cevap verdi.

Öte yandan İran'ın futboldaki ana düşmanı sorusuna cevap veren Allahyar, "İran'ın düşmanı yok. En önemli rakibimiz ise Suudi Arabistan." dedi.

İran'da ziyaret edilmesi gereken, turistik yerler sorulan 20 yaşındaki isim, "İran çok büyük ve çok güzel bir ülke. Çok fazla turistik yer olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Damavand Dağı var, İran'ın en yüksek noktasıdır. Bunun dışında tabii ki Tahran da ziyaret edilmeye değer bir yer" ifadelerini kullandı.