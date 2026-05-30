Spor

Allan Saint-Maximin ABD yolcusu

ABD ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'nın yerini Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin ile doldurmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2026 Cumartesi 09:44
Galatasaray'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Wilfried Zaha ile sözleşmesinin sona ereceği 30 Haziran itibariyle yollarını ayıracağını açıklayan ABD'nin Charlotte FC takımı, Fildişi Sahilli yıldızın yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılı takımla da aynı tarihte sözleşmesi sona erecek ve bonservisini eline alacak olan Zaha, Charlotte formasıyla çıktığı 46 maçta 13 gol, 14 asiste imza atmıştı. MLS ekibinde 33 yaşındaki yıldızdan doğacak boşluğa transfer edilmesi düşünülen isim ise Allan Saint-Maximin.

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lens ile 6 aylık mukavele imzalayan Fransız sol kanada Charlotte FC'nin talip olduğu öne sürüldü. L'equipe'in haberine göre; ABD takımı, Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haber detayında, Charlotte FC'nin 29 yaşındaki futbolcuyu, MSL kuralları gereği Zaha'dan boşalan "Belirlenmiş Oyuncu" statüsünde göstereceği ve böylece maaş tavanının üzerinde bir teklif sunabileceği belirtildi.

Öte yandan Lens'in de Allan Saint-Maximin'i kadrosunda tutmak istediği kaydedildi. Fransız takımında 13 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Saint-Maximin 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti.

