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Spor

Allan Saint Maximin, Al-Ahli'ye transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer olduğunu duyurdu.

30 Temmuz 2023 Pazar 19:29 - Güncelleme:
Allan Saint Maximin, Al-Ahli'ye transfer oldu
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Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğunu açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.

Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Newcastle United'da 4 yıl geçiren Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.

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