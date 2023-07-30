Allan Saint Maximin, Al-Ahli'ye transfer oldu

Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğunu açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Allan Saint-Maximin'in ayrılığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Maximin'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olduğu belirtildi.
Newcastle United, Fransız futbolcu için 25 milyon euro bonservis bedeli alacak.
Newcastle United'da 4 yıl geçiren Maximin, 124 maçta 13 gol ve 21 asistlik performans ortaya koydu.