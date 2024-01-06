Juventus'un tecrübeli teknik direktörü, Serie A'da karşılaşacakları Salernitana karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hücum bölgesinde kanatsız bir formasyonda oynayan Juventus'ta, Kenan Yıldız'ın hangi mevkide oynayacağı hakkında gelen soruya Massimiliano Allegri, "Kenan Yıldız ikinci santrfor gibi oynayacak. Hem teknik bir oyuncu hem de gol yollarında etkili bir isim. Orta sahada oynaması pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız'ın kendisini kanıtlamasını isteyen Allegri şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Kenan Yıldız'ın kalitesini ve değerini Juventus'a kanıtlaması gerekiyor. Biz sezonu 11 oyuncuyla tamamlayamayız. Tüm oyuncuların kendilerini hazır tutması gerekiyor ve görev alacakları maçlarda kendilerini göstermesi gerekiyor."

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 9 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.