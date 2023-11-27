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Spor

Alman devi Ferdi Kadıoğlu için fiyat sordu! İşte Fenerbahçe'nin belirlediği o rakam

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için transferde hareketli günler yaşanıyor. Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve fiyat sordu. Sarı lacivertli ekibin rakam söylemesinin ardından Dortmund transfer için plan yapmaya başladı. İşte detaylar...

27 Kasım 2023 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Alman devi Ferdi Kadıoğlu için fiyat sordu! İşte Fenerbahçe'nin belirlediği o rakam
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Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

DORTMUND TEKLİFİNİ YAPTI

Alman Bild'de yer alan habere göre; güçlü bir bek oyuncusu arayan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun son 2 sezonda sergilediği performanstan etkilenerek transfer teklifi yaptı. Alman devi, tüm kriterlere uyan Ferdi'yi ocak ayında transfer edebilmek için Fenerbahçe'den fiyat istedi.

FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Dortmund, Ferdi için Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede 30 milyon euro cevabı aldı.

30 MİLYON EURO ÖDENEBİLİR

Dortmund'un ara transfer için bütçesinin bu kadar yüksek olmadığı ancak yılda 9 milyon euro kazanan Thomas Meunier ile yolların ayrılması durumunda Ferdi'ye 30 milyon euro bonservis ödeyebileceği öne sürüldü.

F.BAHÇE 1.4 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer etti. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

15 GOL VE 20 ASİST

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 167 resmi maçta 15 gol atıp 20 asist yaptı.

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