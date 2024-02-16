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Spor

Alman devinin radarına girdi! Arda Güler'e sürpriz talip

Milli futbolcu Arda Güler için transferde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Real Madrid'in gelecek sezon kiralamayı düşündüğü 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için Alman devi harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte haberin detaylar...

16 Şubat 2024 Cuma 14:11 - Güncelleme:
Alman devinin radarına girdi! Arda Güler'e sürpriz talip
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Real Madrid forması giyen Arda Güler için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un, 18 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi öncesi ilgilendiği aktarıldı.

YENİDEN GİRİŞİM OLABİLİR

Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapan Dortmund'un, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in kiralanmaya karar verilmesi durumunda yeniden girişimi olabileceği öne sürüldü.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler için daha önce de Bayer Leverkusen ve Tottenham'ın adı geçmişti.

18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 89 dakika süre aldı.

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