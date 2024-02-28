Alman efsaneden Bayern Münih'e teknik direktör önerisi!

Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracak Bayern Münih'e Lothar Matthaus'tan teknik direktör önerisi geldi.

"BENİM İÇİN İKİNCİ ADAY"

Matthaus, "Bayern Münih, Xabi Alonso'yu düşünmek zorunda ama sadece ona odaklanmak zorunda değiller. Benim için Sebastian Hoeness, Alonso'dan sonra iki numaralı aday. Bundesliga'yı biliyor ve soyadı sayesinde (Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in yeğeni) şimdiden büyük bir desteğe sahip" dedi.

"Bayern Münih'in Alonso ile ilgilenmesi son derece normal, eğer ilgilenmeseydiler hata yapmış olurlardı" diyen Matthaus, "Bence Alonso, samimi ve profesyonel bir adam ve şu anda başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyor. Leverkusen'deki koşullar onun için iyi, takım onun futbolunu oynuyor, kimse ona bir şey dayatmıyor, orada gelişmeye devam edebilir. Alonso, harika futbol kariyerinden sonra kimseye değerini kanıtlamak zorunda değil. Bence Leverkusen ile işi henüz bitmedi" sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞME DURUMLARI

Bayer Leverkusen'de bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden Xabi Alonso'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Mattaus'un Bayern Münih'in düşünebileceğini söylediği Uli Hoeness'in Stuttgart ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.