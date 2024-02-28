İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1933
  • EURO
    33,8317
  • ALTIN
    2038.59
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman efsaneden Bayern Münih'e teknik direktör önerisi!
Spor

Alman efsaneden Bayern Münih'e teknik direktör önerisi!

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'e teknik direktör önerisinde bulundu.

28 Şubat 2024 Çarşamba 18:59 - Güncelleme:
Alman efsaneden Bayern Münih'e teknik direktör önerisi!
ABONE OL

Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollarını ayıracak Bayern Münih'e Lothar Matthaus'tan teknik direktör önerisi geldi.

"BENİM İÇİN İKİNCİ ADAY"

Matthaus, "Bayern Münih, Xabi Alonso'yu düşünmek zorunda ama sadece ona odaklanmak zorunda değiller. Benim için Sebastian Hoeness, Alonso'dan sonra iki numaralı aday. Bundesliga'yı biliyor ve soyadı sayesinde (Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in yeğeni) şimdiden büyük bir desteğe sahip" dedi.

"Bayern Münih'in Alonso ile ilgilenmesi son derece normal, eğer ilgilenmeseydiler hata yapmış olurlardı" diyen Matthaus, "Bence Alonso, samimi ve profesyonel bir adam ve şu anda başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyor. Leverkusen'deki koşullar onun için iyi, takım onun futbolunu oynuyor, kimse ona bir şey dayatmıyor, orada gelişmeye devam edebilir. Alonso, harika futbol kariyerinden sonra kimseye değerini kanıtlamak zorunda değil. Bence Leverkusen ile işi henüz bitmedi" sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞME DURUMLARI

Bayer Leverkusen'de bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden Xabi Alonso'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Mattaus'un Bayern Münih'in düşünebileceğini söylediği Uli Hoeness'in Stuttgart ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.