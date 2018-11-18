Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil detayı

Panzerler'in pazartesi günü Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde Leipzig'de çekilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı. Mücadelenin kafilesinde yer alan tüm oyuncuların ve teknik heyetin isminin yazılı olduğu takım otobüsünde Mesut'un adının da olması dikkat çekti.

Almanları bu gafı, sosyal medyada büyük alay konusu oldu.

(Fanatik)