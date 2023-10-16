Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk olarak 1996 yılında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. İlk şampiyonasında 3'te 0 yapan Türkiye, 4 yıl sonra bir kez daha organizasyona katılmanın heyecanını yaşadı. Bu kez çeyrek final yaşadığımız turnuvaya 4 yıl sonra ise katılamadık. 2008'de Fatih Terim ile yarı final oynama başarısı gösteren milliler, 2012'yi ise boş geçti. 2016 ve 2020'de düzenlenen finallere katılan Türkiye, organizasyona tarihinde daha önce üst üste 3 kez katılmamıştı. Fakat dün akşam Letonya karşısında alınan zaferin ardından bu durum değişti.

SAHAMIZDA İLK KEZ KAZANDIK



Milliler, 2024'te Almanya'da düzenlenecek organizasyona katılmayı garantilemiş oldu. Aynı zamanda Türkiye, üst üste 3. kez finallere katılmış olacak. Öte yandan Türkiye, tarihinde Letonya ile 8 kez karşı karşıya gelmişti. Bu maçlarında tamamında kalemizde gol görmüştük. Bu anlamda da dün akşam bir ilk oldu. Ayrıca daha önce evimizde 4 kere berabere kaldığımız Letonya'yı ilk kez sahamızda devirmeyi başardık.

3'LÜ AVERAJLA GARANTİLEDİK



Türkiye 7 maç sonunda 16 puana ulaştı. 6 karşılaşma oynayan Hırvatistan ve Galler ise 10 puanda. Bu iki ekip kalan 2 mücadeleyi kazanırsa (Biz de Galler'e yenilmiş olacağız, 8 maç sonunda tüm takımlar 16 puan toplayacak. Bu durumda 3 ülke arasında oynanan karşılaşmalara bakılacak. Galler 7 puan, biz 6 puan, Hırvatistan ise 4 puan almış olarak bu şekilde sıralanacak. Son maçta Galler'den puan almamız halinde ise 3'lü averaj devre dışı kalacak, lider olarak EURO 2024'e gideceğiz.

YİNE KONYA AKTARMALI ŞAMPİYONA!



Tarih 13 Ekim 2015, yer Konya Büyükşehir Belediye Stadı, rakip İzlanda... EURO 2016 vizesi almamız için kazanmamız şart. Bir türlü golü bulamadık, 77'de Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldık. Umutlar tükenirken frikik kazandı. Selçuk İnan'ın muhteşem golüyle EURO 2016 biletini aldık. Ve dün... Yer yine Konya Büyükşehir Belediye Stadı, bu kez rakip daha önce iç sahada hiç yenemediğimiz Letonya. Ancak AyYıldızlılar, Konya'da bir destan daha yazarak yine Avrupa Şampiyonası'na adını yazdırdı.

CENK TOSUN DAMGA VURDU



Euro 24 elemeleri D Grubu'nda dün akşam Letonya'yı Konya'da ağırlayan Ay-Yıldızlılar, rakibini 4-0'lık skorla devirmeyi başardı. A Milliler'de bu karşılaşmaya damgasını vuran isim, rakip fileleri 2 kez sarsan Cenk Tosun oldu. Yedek kulübesinde başladığı mücadeleye 75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine dahil olan Cenk, 83 ve uzatma dakikalarında attığı gollerle şovunu yaptı. Karşılaşmanın ardından takım arkadaşları ve tribündeki taraftarların büyük ilgisine alkışlarla cevap veren Cenk, coşkusunu doyasıya yaşadı.

YUNUS AKGÜN ŞOV



Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan, Leicester City'nin yolunu tutan Yunus Akgün, Letonya karşılaşmasının kahramanlarından biri oldu. İrfan Can'ın yerine oyunda başlayan genç kanat oyuncusu, ilk devrede sık sık etkili oldu. Öyle ki 23 yaşındaki futbolcunun bulduğu bir gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Milli oyuncu, etkili performansını ikinci devrede de sürdürdü. Yunus, harika oyununu bi golle taçlandırdı. Yıldız oyuncu, 58. dakikada harika bir şut ile Letonya duvarını yıkan isim oldu.

KEREM'DEN GOLLÜ KAPANIŞ



Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, dün akşam da üst düzey bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, ilk düdükten son ana kadae hiç durmadı. Genç futbolcu, Letonyalı savunmacıları bir hayli yordu. Karşılaşmanın son dakikalarında sonradan oyuna giren Yusuf Sarı, topu önce taşıdı sonra Kerem ile buluşturdu. Milli futbolcu, karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı.

ZEKİ HAREKET GETİRDİ



Ay-Yıldızlılar'ın hocası Montella, ikinci yarıya çıkarken tek değişiklik yaptı. Sahada pek varlık gösteremeyen Ferdi Kadıoğlu kenara alındı, yerine ise Zeki Çelik girdi. Roma'da görev yapan milli futbolcu, oyuna girer girmez hareket getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, attığımız ilk gol öncesinde de atağı başlatan isim oldu.

ÇİFTE ŞANS ANI



Salih Özcan, orta alanda etkili bir performans gösterirken, 62. dakikada Ay-Yıldızlılar'ı adeta ipten aldı. Kaleye giden topu çizgiden çıkaran Salih, mutlak şansın önüne geçti. Pozisyon sonrasında Letonyalı oyuncular itirazda bulununca sahada kısa süreli bir gerginlik çıktı. Kerem, Abdülkerim ve Tobers, sarı kart ile cezalandırıldı. 15 dakika sonra ise top önce direkten döndü, bu kez İsmail Yüksek, topu çizgiden çıkaran isim oldu.

EURO 2024'Ü GARANTİLEYEN ÜLKELER

TÜRKİYE

Almanya (Ev sahibi)

Belçika

Fransa

Portekiz

İspanya

İskoçya