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Spor

Almanya, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini uzattı

Almanya Futbol Milli Takımı, Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzattı.

IHA19 Nisan 2024 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Almanya, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini uzattı
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Son dönemde adı Bayern Münih ile de anılan Teknik Direktör Julian Nagelsmann, Alman Futbol Milli Takımı ile sözleşmesini yeniledi. Almanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Nagelsmann'ın EURO 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

36 yaşındaki teknik direktör, Almanya ile 6 karşılaşmaya çıktı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Türkiye, 18 Kasım 2023 tarihinde oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etmişti.

EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek. Ev sahibi ülke, A Grubu'nda İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile karşılaşacak.

  • almanya milli takımı
  • Julian Nagelsmann
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