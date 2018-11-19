Almanya maçında sakatlanan Ryan Babel oyuna devam edemedi
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Almanya ile oynadıkları maçın 45. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Almanya-Hollanda maçında Ryan Babel şoku yaşandı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, 45. dakikada sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ryan Babel devre sonunda yerini Javario Dilrosun'a bıraktı. Hollandalı yıldızın durumu kontrollerin ardından belli olacak.
(Sporx)
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