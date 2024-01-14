Geçtiğimiz sezonki performansını sürdüren ve takımın vazgeçilmez ismi haline gelen Boey, Galatasaray'dan ayrılabilir. Alman ve Fransız basınında çıkan haberlere göre; 23 yaşındaki başarılı sağ bek oyuncusu ile Bayern Münih ve Paris Saint Germain yakından ilgileniyor. Sky De, Bundesliga devinin listesinin ilk sırasında PSG'li futbolcu Mukiele'nin olduğunu iddia etti. Bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde ise Sacha Boey için G.Saray'ın kapısının çalınacağı belirtildi. Fransa ekibi ile yapılan görüşmeler sürüyor. Cim-Bom'un yıldızı ise dev kulüplere imza atma konusunda istekli olabilir.

KİRALIK OLARAK İSTİYORLAR

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele ettiği Bayern Münih, Boey'i yakından takip ediyordu. Alman devinin, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği bildirildi. Sarı-Kırmızılılar ise bu öneriye sıcak bakmıyor, oyuncusu için en az 25 milyon euroluk bir gelir hedefliyor. Boey'in geleceğinin netleşmesi için Bayern ekibi ile PSG arasında süren Mukiele pazarlıklarının netice kazanması gerekiyor. Çünkü Boey, Fransız ekibinin de listesinde yer alıyor. PSG, Mukiele'yi Almanya'ya yollarsa Cim-Bom'un kapısını çalacak ve teklifini yapacak.

ERDEN TİMUR YALANLADI

Boey hakkında ayrılacağı yönünde iddialar çıksa da Cim-Bom'dan bu konuyla ilgili önceki günlerde bir yalanlama gelmişti. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, şu ifadeleri kullanmıştı: "Satışı gibi bir durum yok. En ufak boşlukta manipülasyon yapılıyor. 'Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor." Fransız yıldızın sözleşmesi 2025 Temmuz'da bitiyor. 23'lük sağ bek, 2021-22 sezonu başında Rennes'ten 1.15 milyon euro bedelle kadroya katılmıştı.