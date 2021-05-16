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Spor

Almanya'da Serdar Dursun şov! Darmstad - Heidenheim maçına damga vurdu

Almanya Bundesliga 2'de Darmstad forması giye Türk futbolcu Serdar Dursun Heidenheim karşısında alınan 5-1 galibiyette tam 4 gol attı ve maça damga vurdu.

16 Mayıs 2021 Pazar 19:02 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:02
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Almanya Bundesliga 2'de Darmstad, Heidenheim'ı ağırladı. 90 dakikaya damga vuran isim ise Türk asıllı Alman forvet Serdar Dursun oldu. Maçın 12. dakikasında Oliver Hüsing, Heidenheim'ı 1-0 öne geçirdi. 18'de Nicolai Rapp maça eşitliği getiren golü attı.

Bu dakikadan sonra ise karşılaşmada Serdar Dursun fırtınası esmeye başladı. Serdar önce 40. dakikada takımını öne geçiren golü attı ve ilk 2-1 Darmstad üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda 54, 59 ve 83. dakikalarda Serdar gollerini attı ve Darmstad onun 4 gol attığı maçtan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu skorun ardından Heidenheim 51 puanda kalırken Darmstad ise 48 puana yükseldi. Serdar Dursun adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde birçok kez Süper Lig takımlarıyla anılmıştı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 35 maçta 27 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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