16 Mayıs 2021 Pazar 19:02 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:02

Almanya Bundesliga 2'de Darmstad, Heidenheim'ı ağırladı. 90 dakikaya damga vuran isim ise Türk asıllı Alman forvet Serdar Dursun oldu. Maçın 12. dakikasında Oliver Hüsing, Heidenheim'ı 1-0 öne geçirdi. 18'de Nicolai Rapp maça eşitliği getiren golü attı.

Bu dakikadan sonra ise karşılaşmada Serdar Dursun fırtınası esmeye başladı. Serdar önce 40. dakikada takımını öne geçiren golü attı ve ilk 2-1 Darmstad üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda 54, 59 ve 83. dakikalarda Serdar gollerini attı ve Darmstad onun 4 gol attığı maçtan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.