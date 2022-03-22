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Spor

Alanyaspor - Rizespor maçı biletleri satışta

Alanyaspor, 3 Nisan Pazar günü konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı.

IHA22 Mart 2022 Salı 15:33 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 15:41
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31. hafta karşılaşmasında, 3 Nisan Pazar günü saat 16.00'da, Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet satışları, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, Passo mobil uygulaması, maç günü Bahçeşehir Koleji Stadyumu Passolig Ofis Gişelerinden yapılacak. Maç günü Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacağı belirtildi.

HES sorgulaması yapılmadan ve aşı şartı aranmadan seyirci alınacağı belirtilen müsabakada 7 yaş ve üzeri için Passolig Kart ve e-bilet zorunlu olduğu hatırlatıldı. Bilet fiyatları ise Güney VIP Tribünü 350 TL, Maraton Tribünü 50 TL, Kuzey Tribünü 25 TL ve Güney Tribünü 25 TL olarak belirlendi.

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