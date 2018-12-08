Alper Boğuşlu, Volkan Demirel'in affedilmesi için Comolli, Koeman ve gerekirse Ali Koç'la görüşecek

Alper Boğuşlu’nun bu konuyu çözmek için hem tecrübeli file bekçisiyle hem de Comolli ve Koeman; hatta gerekirse başkan Ali Koç ile bir görüşme yapabileceği kaydedildi.

İlk idmanına çıktı

Alper Boğuşlu, dün imzayı attıktan sonra iş başı yaptı. Tecrübeli antröner, antrenman öncesi Erwin Koeman ile tanıştı. Boğuşlu daha sonra kaleciler Harun Tekin, Berke Özer, Erten Ersu ve Carlos Kameni ile bir araya geldi. Alper Boğuşlu, yeni öğrencileriyle tanışmasının ardından ilk çalışmasını yaptırdı.

Alper Boğuşlu kimdir?

1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu, Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı.Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor’da Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptı. Fatih Terim’in A Milli Takım’ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirildi.

(Fanatik)