Alper Potuk'un geri dönüş tarihi bir türlü belli olmadı

Galatasaray derbisinde sakatlanan ve 3 haftadır sahalardan uzak kalan Alper Potuk’un ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Ağrıları devam eden başarılı futbolcunun devre arasına kadar sahalara çıkması zor gözüküyor. Bu sezonun kayıp isimlerinden biri olan Alper, ligde ve Avrupa’da oynadığı 9 karşılaşmada 1 gol atabildi. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022’ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(Fanatik)