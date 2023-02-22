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Spor

Alperen Şengün depremzedeler için 42 bin dolar topladı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 42 bin doların üzerinde nakdi bağış toplandığını açıkladı.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Alperen Şengün depremzedeler için 42 bin dolar topladı
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NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından, afetzedeler için bir yardım kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Milli basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yardım kampanyasında açık artırmaya çıkarılan kendisinin, Hakeem Olajuwon'un, Jalen Green'in ve Jabari Smith Jr.'ın imzalı maç formaları ile 13 Mart'ta oynanacak olan Houston Rockets - Boston Celtics karşılaşmasının biletinden 42 bin doların üzerinde gelir elde edildiğini açıkladı. Alperen, toplanan paranın depremlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bir yardım derneğine aktarıldığını da belirtti.

  • Alperen Şengün
  • depremzede

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