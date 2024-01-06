Alperen Şengün, Houston Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'a 122-95 yenildi.



NBA'e 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 7 maç sonra 20 sayının altına düştüğü, Timberwolves'un etkili savunma yaptığı maçta Rockets, salondan 27 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Rockets'ta Jalen Green 20 sayı, 5 ribaunt, Jabari Smith 16 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 24 sayı, 5 asist, Karl-Anthony Towns 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Naz Reid ve Jaden Mcdaniels 16'şar sayı kaydetti.

EMBİİD SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ AMA KNİCKS KAZANDI



Philadelphia 76ers'ta forma giyen ABD'li pivot Embiid'in üst üste 15. kez 30 sayı, 10 ribaunt istatistiklerinin altına düşmediği maçı New York Knicks 128-92 kazandı.

76ers'ta Tyrese Maxey 27 sayı, 9 asist, Kelly Oubre 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Josh Hart'ın 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Knicks'te, Jalen Brunson 29 sayı, Quentin Grimes 19 sayı, 8 ribaunt, Isaiah Hartenstein 17 sayı, 6 ribauntluk performans sergiledi.

CELTİCS'İN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Jayson Tatum'un 30 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta Utah Jazz'ı 126-97 yenen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, iç sahada 17 maçlık galibiyet serisiyle en iyi sezon başlangıcı rekorunu yineledi.

Celtics'te Kristpas Porzingis, 19 sayı, 5 ribaunt, Jrue Holiday 14 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

12 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 7 ribauntla oynadığı Jazz'da ise John Collins 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Lauri Markkanen 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

SONUÇLAR



Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 150-116

Boston Celtics-Utah Jazz: 126-97

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 114-90

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 92-128

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 125-115

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 95-122

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 95-111

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 104-91

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 139-103

Denver Nuggets-Orlando Magic: 120-122

Phoenix Suns-Miami Heat: 113-97

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 135-130

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 113-127

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 113-109





