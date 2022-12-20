Alperen Şengün Houston Rockets'ın en skoreri oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, San Antonio Spurs, özellikle üçüncü çeyrekteki iyi savunmasının yardımıyla, ağırladığı Houston Rockets'ı 124-105 mağlup etti.

Bu sezon 10. kez kazanan Spurs'te Devin Vassell 26 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Doug McDermott 16, Malaki Branham 14 sayı, Tre Jones 13 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jeremy Sochan 12 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, 1'er top çalma ve blokluk performansıyla takımın en skoreri oldu. Kevin Porter 15 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Jalen Green ise 13 sayı kaydetti.