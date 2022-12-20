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Spor

Alperen Şengün Houston Rockets'ın en skoreri oldu

Alperen Şengün'ün 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, 1'er top çalma ve blokluk performansıyla takımın en skoreri olduğu maçta Houston Rockets, San Antonio Spurs'a 124-105 yenildi.

20 Aralık 2022 Salı 12:18 - Güncelleme:
Alperen Şengün Houston Rockets'ın en skoreri oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, San Antonio Spurs, özellikle üçüncü çeyrekteki iyi savunmasının yardımıyla, ağırladığı Houston Rockets'ı 124-105 mağlup etti.

Bu sezon 10. kez kazanan Spurs'te Devin Vassell 26 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Doug McDermott 16, Malaki Branham 14 sayı, Tre Jones 13 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jeremy Sochan 12 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, 1'er top çalma ve blokluk performansıyla takımın en skoreri oldu. Kevin Porter 15 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Jalen Green ise 13 sayı kaydetti.

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