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Spor

Alperen Şengün maçta sakatlandı! Salonu tekerlekli sandalyeyle terk etti

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etti.

IHA11 Mart 2024 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
Alperen Şengün maçta sakatlandı! Salonu tekerlekli sandalyeyle terk etti
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NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings ile karşılaştı. Houston, parkeden 112-104 galip ayrılırak bu sezonki 29. galibiyetini elde etti. Müsabakanın bitimine 40 saniye kala bloğa çıktığı bir pozisyonda sakatlanan milli basketbolcu Alperen Şengün, tekerlekli sandalye ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Milli basketbolcunun dizindeki ve ayak bileğindeki sakatlığının boyutu, çekilecek MR sonrası netleşecek.

Maçın ardından Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün'ün sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu görmekten nefret ediyoruz. Alperen savunmaya koşarken rakibini durdurmak için bir hamle yaptı. Bence deplasmandaki en iyi galibiyetlerimizden biri. Onun çok büyük bir payı vardı. Orada neler olduğunu göreceğiz. Spekülasyon yapmaktan nefret ediyorum. Bileğinin üzerine kötü bir şekilde düşmüş gibi gözüküyordu" ifadelerini kullandı.

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