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Spor

Alperen Şengün sakatlığı hakkında açıklama yaptı

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta sakatlanan milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı hakkında açılamalarda bulundu.

IHA12 Mart 2024 Salı 12:24 - Güncelleme:
Alperen Şengün sakatlığı hakkında açıklama yaptı
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NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlıkla alakalı açıklama yaptı. Alperen, dizinde herhangi bir problem olmadığını, bilek burkulması sebebiyle kısa bir tedavi sürecinden geçeceğini belirtti.

NBA'de geçtiğimiz gün Houston Rockets'ın, deplasmanda Sacramento Kings'i 112-104 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan ve parkeyi tekerlekli sandalyeyle terk eden milli basketbolcu Alperen Şengün, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Dizinde herhangi bir problem olmadığını dile getiren Alperen, bilek burkulması nedeniyle kısa bir tedavi sürecinden geçeceğini söyledi.

21 yaşındaki basketbolcu, açıklamasında, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

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