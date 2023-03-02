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Spor

Alperen Şengün'den 11 sayı, 8 ribaunt

NBA'de Memphis Grizzlies, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı deplasmanda 113-99'luk skorla mağlup etti. Şengün, karşılaşmayı 11 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle tamamladı.

2 Mart 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den 11 sayı, 8 ribaunt
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı ikincisi Memphis Grizzlies, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets karşısında 113-99 galip geldi.

Bu sezon 38 galibiyete ulaşan konuk takım Grizzlies'te Desmond Bane 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Ja Morant 20 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans ortaya koydu.

Jalen Green'in 20 ve Kenyon Martin Jr'ın 19 sayısı, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ın 49. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 31 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 11 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

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