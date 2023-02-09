Alperen Şengün'den ''double double''

Çekişmeli geçen karşılaşmada De'Aaron Fox 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntluk performansıyla Kings'i sırtladı. Domantas Sabonis 22 sayı, 9 ribaunt, Malik Monk 17 sayıyla oynadı.
Alperen Şengün'ün 18 sayı, 11 asist, 9 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta ise Jalen Green'in 41 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 118-104
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-85
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 106-99
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 112-98
Miami Heat-Indiana Pacers: 116-111
Houston Rockets-Sacramento Kings: 128-130
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 118-143
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-110
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 125-122