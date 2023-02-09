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Spor

Alperen Şengün'den ''double double''

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'e 130-128 mağlup oldu.

9 Şubat 2023 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den ''double double''
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Çekişmeli geçen karşılaşmada De'Aaron Fox 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntluk performansıyla Kings'i sırtladı. Domantas Sabonis 22 sayı, 9 ribaunt, Malik Monk 17 sayıyla oynadı.

Alperen Şengün'ün 18 sayı, 11 asist, 9 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta ise Jalen Green'in 41 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 118-104

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-85

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 106-99

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 112-98

Miami Heat-Indiana Pacers: 116-111

Houston Rockets-Sacramento Kings: 128-130

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 118-143

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-110

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 125-122

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