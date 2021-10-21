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  • Alperen Şengün'den NBA'deki ilk resmi maçında çarpıcı istatistik
Spor

Alperen Şengün'den NBA'deki ilk resmi maçında çarpıcı istatistik

NBA kariyerindeki ilk resmi maçına çıkan Alperen Şengün 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma istatistikleriyle oynarken, takımı Houston Rockets'ın Minnesota Timberwolves'a 124-106 yenilmesini önleyemedi.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:00 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:00
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Houston Rockets formasıyla NBA kariyerinin ilk resmi maçına çıkan Alperen Şengün, 124-106 kaybettikleri Minnesota Timberwolves mücadelesinde 19 dakika süre aldı.

Serbest atışlarda 5'te 5 isabet bulan Alperen, 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma istatistikleriyle oynadı.

Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Eric Gordon 15, Kevin Porter Jr. ve Daniel Thies 11'er sayıyla maçı tamamladı.

Sezona galibiyetle başlayan Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns, 30 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards 29 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 123-122

Detroit Pistons - Chicago Bulls: 88-94

New York Knicks - Boston Celtics: 138-134

Toronto Raptors - Washington Wizards: 83-98

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets: 124-106

Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers: 132-121

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 97-117

San Antonio Spurs - Orlando Magic: 123-97

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 107-86

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 121-124

Phoenix Suns - Denver Nuggets: 98-110

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