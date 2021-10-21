Alperen Şengün'den NBA'deki ilk resmi maçında çarpıcı istatistik

Houston Rockets formasıyla NBA kariyerinin ilk resmi maçına çıkan Alperen Şengün, 124-106 kaybettikleri Minnesota Timberwolves mücadelesinde 19 dakika süre aldı.
Serbest atışlarda 5'te 5 isabet bulan Alperen, 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma istatistikleriyle oynadı.
Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Eric Gordon 15, Kevin Porter Jr. ve Daniel Thies 11'er sayıyla maçı tamamladı.
Sezona galibiyetle başlayan Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns, 30 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards 29 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.
Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 123-122
Detroit Pistons - Chicago Bulls: 88-94
New York Knicks - Boston Celtics: 138-134
Toronto Raptors - Washington Wizards: 83-98
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets: 124-106
Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers: 132-121
New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 97-117
San Antonio Spurs - Orlando Magic: 123-97
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 107-86
Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 121-124
Phoenix Suns - Denver Nuggets: 98-110