Alperen Şengün'ün 14 sayısı farklı yenilgiyi önleyemedi

Sahasında Houston Rockets'ı 139-114 gibi farklı bir skorla mağlup eden Sacramento Kings, üst üste 3, bu sezon ise 23'üncü galibiyetine uzandı.

Ev sahibi takımda Litvanyalı Domantas Sabonis, 19 sayı, 15 ribaunt ve 16 asistlik performansıyla "triple double" yaptı. Harrison Barnes 27, De'Aaron Fox 24, Terence Davis 22 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı konuk takımda, çaylak Jabari Smith 27 sayı, 8 ribaunt, Jalen Green de 27 sayı, 2 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 110-116

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 111-113

Washington Wizards-New York Knicks: 108-112

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 113-144

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 110-124

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 121-116

Utah Jazz-Orlando Magic: 112-108

Sacramento Kings-Houston Rockets: 139-114

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 103-115