İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8392
  • EURO
    35,09
  • ALTIN
    2209.15
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alphonso Davies'in menajerinden transfer açıklaması!
Spor

Alphonso Davies'in menajerinden transfer açıklaması!

Bayern Münih'in yıldız sol beki Alphonso Davies'in sezon sonu Real Madrid'e transfer olacağı konuşuluyordu. Kanadalı futbolcunun menajerinden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

7 Mart 2024 Perşembe 22:21 - Güncelleme:
Alphonso Davies'in menajerinden transfer açıklaması!
ABONE OL

Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies için transfer açıklaması geldi.

Kanadalı futbolcunun menajeri Nedal Huoseh, "Herhangi bir kulüple anlaşmış değiliz, somut bir şey de yok. Alphonso'nun şu anda odak noktası Bayern Münih. Önümüzdeki aylarda, gelecek için tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'le sözlü olarak anlaştığı öne sürülen 23 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 29 maçta süre bulan Alphonso Davies, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.