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Spor

Altay 3 puan için sahada olacak

Altay, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, İstanbul ekibini mağlup ederek hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de düşme hattından kurtulmak istiyor.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
Altay 3 puan için sahada olacak
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Altay, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın 19.00'da Ümraniyespor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, İstanbul ekibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 8. hafta müsabakasında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Onur Gülter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Bu zorlu karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Altay 5 puanla 16. sırada yer alırken, konuk ekip Ümraniyespor ise 2 puanla son basamak olan 18. sırada bulunuyor. Son iki maçını kaybetmeyip iki beraberlik alan siyah-beyazlılar, İstanbul temsilcisini mağlup ederek hem düşme hattından kurtulmanın hem de çıkışa geçmenin planlarını yaparken, Ümraniyespor ise İzmir'de sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bu iki ekipten kaybeden takım, haftayı düşme hattında tamamlayacak.

Öte yandan Altaylı oyuncular ödeme alamadıklarından dolayı hafta içindeki bir antrenmanı boykot etti.

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