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Spor

Altay - Başakşehir maçı 22.5 TL

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Altay-Başakşehir karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

IHA14 Nisan 2022 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 16:56
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Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Altay, Başakşehir'i konuk edecek. 16 Nisan Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde biletler satışa çıktı. Açıklanan listeye göre Numaralı Tribünün bilet fiyatı 44 TL, Maraton Tribünün bilet fiyatı ise 22.5 TL oldu.

Öte yandan, Altay Passolig kartına sahip olan 18 yaş altı çocuklar ve kadın taraftarlar, maça ücretsiz girebilecek. 18 yaş altı taraftarlar ve kadın taraftarlar, maç biletlerini stadyum önündeki gişeden temin edebilecek.

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